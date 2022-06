homify 360°: una villa di campagna tra modernità e tradizione

Il primo ambiente che vi presentiamo è la cucina. Questo spazio riesce a trasmettere in contemporanea il calore di un arredamento dall'impronta tradizionale e tutto il vantaggio della vita in uno spazio moderno. Il rivestimento del pavimento in cotto, il colore rosso di alcuni arredi e delle pareti, creano la scena perfetta per i color crema dei mobili e per il bianco del top della cucina. Il contatto con l'esterno si rafforza attraverso la finestra aperta sul bosco con le montagne sullo sfondo.