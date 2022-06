Dalla Russia con amore

Oggi abbiamo scelto per voi un progetto classico e di fastosa eleganza. La proposta viene da Scultura & Design azienda nata a Milano che si pone come scopo primario di allestire globalmente gli ambienti, trasformando semplici spazi in autentici capolavori creati completamente su misura del committente.

Il lavoro è stato realizzato in una villa di Mosca. Uno stile barroccheggiante senza remore, per un effetto decisamente abbagliante, complici le maxi specchiere dalle cornici a volute e i bagliori dorati che accompagnano l'occhio in ogni ambiente.