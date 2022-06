Piccoli spazi per case creative

Oggi parliamo di cose piccole e gustose. Come preferire dei piccoli cioccolatini all'intera tavoletta, alla volte basta poco per avere tutto, anzi, possiamo senza dubbio dire che il sapore o le sensazioni che abbiamo sono indubbiamente più intense, perché tutte concentrate in un nucleo di denso e cremoso cioccolato. Lasciamo quindi la dispersione degli spazi e avviciniamoci anche al vivere di tutti i giorni: quella vita da coppia che convive in un piccolo appartamento al centro, da mamma single che porta a scuola due bambini prima di andare a lavoro, da giovane professionista creativo che non necessita di grandi spazi e che ama concentrarsi sul suo lavoro quando è ispirato. Questo progetto racconta molte di queste storie nel suo essere vissuto.