Un piccolo e semplice rifugio lontano dal caos

Situata tra i paesaggi unici che caratterizzano il bacino del Mediterraneo, la casa si trova in una delle poche isole appartenenti alla Turchia nel Mar Egeo. Conosciuta con il nome di Tenedo, Bozcaada in Turco, quest’ isola si trova in prossimità dell’ ingresso allo stretto dei Dardanelli, e al di là delle attività legate al turismo e alla pesca è ben nota per le sue uve e la produzione di vino con secoli di storia.

Date le caratteristiche del luogo, la costruzione si caratterizza per uno stile totalmente rustico. Le pareti naturalmente non lineari e le tegole della copertura sono interrotte solamente da finestre e porte in legno dipinte di rosso. La tavolozza dei colori è stata pensata per dar vita, insieme alla vegetazione, ad un' atmosfera accogliente e invitante, in conformità con le esigenze di una zona turistica ma senza prescindere dai tratti tipici dell’ architettura locale.