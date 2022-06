Il design contemporaneo: la forza del Made in Italy

Anche in tempo di crisi, il Made in Italy, il terzo marchio più famoso al mondo, è stato uno dei pochi settori ad avere un indice positivo. Per quanto riguarda il design contemporaneo, l’Italia rimane la meta preferita dei designer di tutto il mondo, nonostante le scuole di design più importanti a livello europeo si trovino in Inghilterra, Olanda e Svizzera. La formazione italiana per quanto riguarda il design rimane comunque di ottimo livello, con molte scuole che si sono ampliate negli ultimi anni, con la naturale partecipazione delle università d’architettura e con l’Istituto Europeo di Design, ma quello che più ci distingue dagli altri paesi rimane la produzione.

La realtà produttiva di alcuni distretti italiani rimane tutt'ora irraggiungibile non per l'incredibile tecnologia utilizzata nei processi produttivi, ma per un “know-how” che rimane unico al mondo. Nel design contemporaneo, l'artigianalità assume un ruolo diverso: s'inserisce un primo aspetto di progettualità, dove l'artigiano diventa interprete delle intenzioni del progettista, e un secondo naturalmente, relazionale e umano.

Quali sono dunque le tendenze del design contemporaneo italiano? Oggi abbiamo deciso di mostrarvi il talento dei nostri designer partendo da oggetti voluminosi, fino ad arrivare a qualcosa di molto piccolo, tutto rigorosamente Made in Italy.