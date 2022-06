Home staging: piccolo miracolo in un appartamento malandato

Ci troviamo a Lecce. Questo appartamento di 60 mq era stato dato per anni in affitto agli studenti universitari in città, riducendosi, col tempo, allo stato di trascuratezza che vediamo nelle immagini. Questo era il soggiorno, dove compariva tristemente solo un vecchio frigorifero. Come potenziare dunque questo spazio vuoto che comunque dava un'impressione di ristrettezza?