Una ventata di aria fresca in un vecchio appartamento a Verona

Ma i dettagli di stile non finiscono qua. Nel primo bagno infatti, possiamo ammirare un’intera parete, quella alle spalle della meravigliosa vasca da bagno in muratura, rivestita con delle piastrelle vintage dal motivo a fantasia piuttosto colorato. Nel complesso, i colori utilizzati in questo ambiente sono in prevalenza scuri, dunque questo tocco di colore spicca come vezzo di non poco conto… davvero interessante!