7 Cucine che Hanno il Legno Come Protagonista

Se non sei in grado di scegliere un’ essenza di legno specifica, perché magari te ne piacciono più di una, forse c’è la possibilità di combinarle in un modo molto efficace, come avviene in questa cucina. Qui l’ accostamento di legni diversi per trama e colore è la caratteristica più rilevante, in quanto ciacun tipo è associato con l' uso dello spazio: legno più chiaro per la zona soggiorno, legno più scuro per la cucina.