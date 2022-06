Una villa come un diamante

La Costa Azzurra, così come tutto il sud della Francia, è la patria di alcune delle più belle e ricercate architetture in tutta Europa.

Accuratamente ideata e progettata dagli esperti di Urban Cape Interiors, la dimora che stiamo per presentarvi incarna il lusso e l'opulenza del sud della Francia, attraverso un look che è a metà tra quello degli stravaganti palazzi provinciali e quello dei meravigliosi rifugi balneari, fondendosi infine con lo spettacolare ambiente circostante. Inoltre, questa favolosa dimora incorpora tutti i comfort moderni necessari e, oltre a sfoggiare una raffinatezza contemporanea, trasuda grazia, stile e prodigalità, qualità che si ritrovano solo a certi livelli stilistici e qualitativi. Ma ora lasciamoci ammaliare dalla bellezza delle prossime immagini, mettiamoci comodi e entriamo in questa proprietà semplicemente mozzafiato.