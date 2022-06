Come Trasformare un Piccolo Giardino Partendo da Zero

Cosa c'è di meglio di una piscina per godersi l'estate nel giardino di casa? Anche se il vostro giardino proprio come quello di Francesca non è grandissimo, non pensate che dobbiate necessariamente rinunciare all'idea di un rigenerante punto per i tuffi. A parte le alternative fuori terra, oggi esistono molte possibilità per creare una versatile mini piscina, proprio come quella che vediamo qui. Ci piace molto l'idea di inserirla su una terrazza in legno, che come vediamo accoglie anche due sdraio colorate a completamento del tutto.