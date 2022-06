homify 360°: una villa di lusso nei pressi dei Colli Euganei

Oggi per la nostra rassegna homify 360°, andiamo vicino ai Colli Euganei per ammirare da vicino una villa di lusso completa di tutti i comfort possibili. L'Architetto Alessio Frison, l'Ingegnere Diego Pauletti e il Partner Interior Andrea Tommasi sono i tre esperti che stanno dietro a questo splendido lavoro di precisione ed eleganza. La casa si compone di molte stanze per soddisfare i bisogni della famiglia che vive al suo interno: dalla palestra alla grande sala da pranzo, in questa villa nulla è stato lasciato al caso, grazie alla collaborazione di tre figure specializzate in altrettanti settori: un architetto, un ingegnere e un interior designer che, unendo le loro forze, sono riusciti a creare un'abitazione con spazi funzionali e curati in ogni minimo dettaglio. Senza però dilungarci troppo in inutili preamboli, entriamo nel vivo del nostro progetto, partendo dalla facciata esterna della nostra villa lussuosa.