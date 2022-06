Come scegliere l'illuminazione per la casa: le lampade a sospensione

Le lampade a sospensione possono fare la differenza in casa. In foto abbiamo una lampada per il soggiorno composta da 18 elementi “a grappolo” che, anche a luce spenta, creano interessanti giochi di luce. Con questo oggetto si può creare un soggiorno versatile e infinitamente elegante. In salotto, il consiglio è quello di istallare la lampada a sospensione al centro della camera (nell'esempio è diretta sul tavolino da caffè) in modo che la luce possa diffondersi in modo omogeneo.

Questo prodotto in particolare fa parte della collezione Fairy e presenta una struttura in alluminio cromato con diffusori in cristallo, ambra e grigio fumé.