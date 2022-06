7 consigli fondamentali per migliorare la tua casa senza sforzo

E' la tendenza degli ultimi anni, utilizzata in appartamenti di ogni stile: stiamo parlando della vernice a lavagna, ideale per trasformare una semplice parete in un gigantesco foglio da personalizzare giorno dopo giorno. In cucina, in particolare, questa soluzione potrà esserci utile non solo per aggiungere un tocco di novità, ma anche come pratico strumento per avere sempre bene in vista le notizie da non dimenticare.