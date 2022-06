Simmetria in giardino

La scelta delle piante è molto importante se si vuole avere un giardino perfettamente simmetrico e ben curato, perché non tutti gli alberi, gli arbusti e i fiori sono quelli giusti per poterne ricavare forme geometriche. Verranno preferite siepi a crescita lenta e alberi di faggio, che possono essere potati come più ci piace. Alberi e fiori vanno scelti anche in base alla stagione, dobbiamo stare attenti a non fare disastri con i vari colori. Perché se gialli, fiori rossi, blu e bianchi attraggono l'attenzione dello spettatore, simmetria ed eleganza si perdono completamente. Il migliore schema da adottare è quello della combinazione dei colori a seconda delle stagioni, così potremo variare la cromia durante il corso dell'anno.