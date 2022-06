60 mq Piccoli ma Eleganti da Copiare

La zona giorno ha un look molto fresco e moderno, che richiama piacevolmente gli anni Novanta, con quel piano curvilineo. Si tratta di un unico ambiente che raccoglie cucina e soggiorno, ma tutte le funzioni sono ben distinte e lo spazio è diversificato in modo da rendere l'impianto chiaro e articolato. La cucina permette di muoversi in tutta comodità tra i fornelli, è piuttosto ampia e il piano in granito permette anche di avere un gradevole spazio per pasti fugaci o informali, da sfruttare, in alternativa, come piano di appoggio. Le luci sono state studiate in modo eccellente, le sfere in cristallo che sormontano la cucina danno un'illuminazione molto intensa, oltre a costituire un formidabile elemento di arredo.