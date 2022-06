Tema della settimana: il centro del benessere

Spa, terme, centro benessere. Per una vita che non si può riconoscere nel solo lavoro, le possibilità per rilassarsi sono molteplici. Leggi non scritte, in questi posti dedicati al relax, ci obbligano a lasciare i nostri problemi fuori dalla sauna o dall’idromassaggio: zero preoccupazioni, niente stress.

Gli antichi romani avevano una passione smisurata per le terme: alcune erano destinate ai patrizi, altre a tutta la popolazione, però nessuno vi rinunciava. Le prime terme nacquero dove era possibile utilizzare acque con particolari caratteristiche curative. Il termine spa dovrebbe provenire dal latino salus per aquam, cioè la salute attraverso l'acqua. Dal XVI secolo, la parola spa si è trasformata in un termine che si riferisce anche ai centri benessere, prima in inglese e poi in altre lingue. Alla concezione antica di spa si sono aggiunti anche altri numerosi servizi quali massaggi, sauna, bagni turchi, vasca idromassaggio, doccia emozionale, centro estetico e palestra. Un percorso completo per la salute e l'armonia, prima del corpo e poi della mente.

Progettare e realizzare un centro dedicato al benessere richiede numerose professionalità sul campo, da quelle tecniche e progettuali, a quelle che andranno a gestire e curare gli impianti. Ecco perché il risultato finale rappresenta un lungo percorso ad ostacoli che deve tradursi in un'esperienza emozionale per il cliente. Forse, dal punto di vista della progettazione architettonica, l'ideazione di una spa rappresenta una delle prove più dure, da non sottovalutare. Difficile ma non impossibile!

Il tema scelto per questa settimana ci guiderà attraverso piscine e saune, portando con sé i concetti di benessere e bellezza che insieme creano lo stupore più sincero.