5 splendide case italiane con stili differenti

Ci troviamo a Leno, in provincia di Brescia, all'interno di una casa moderna che a tratti si riscopre legata agli stilemi classici di eleganza. I colori pop si combinano con lampadari e plafoniere minimali, mentre il legno si abbina a tappeti orientali, e tocchi metallici si sposano con superfici in solid-surface. Insomma, un'abitazione italiana dalle mille sorprese, per chi non ama la noia e predilige la contaminazione eclettica.