Persiane in PVC: 10 esempi incredibili per ogni casa!

Con doghe orientabili o fisse, cieche e distanziate, effetto legno o verniciate a colori, le numerose varianti di persiane in pvc sono un accessorio sempre più funzionale e importante per le finestre o porte finestre di casa. Queste preziose alleate, non solo contribuiscono a creare un ambiente sicuro e discreto per chi vi abita, ma garantiscono anche un perfetto isolamento termico e acustico, caratteristica da non sottovalutare, nè nelle strutture moderne in fase di costruzione, nè in quelle più antiche in via di ristrutturazione. Sono svariati i vantaggi che distinguono le persiane in pvc da normali persiane in legno ad esempio, la resistenza in primis, seguita dalla possibilità di una più rapida manutenzione e una maggiore durata. Vari anche i profili rinforzati su cui puntare per rendere ancora più vigorose e stabili le persiane in pvc, ma anche i colori e le forme, da scegliere accuratamente a seconda della finestra in cui saranno collocate.

Ecco quindi 10 progetti internazionali, in cui trovare spunti sul tema, sia dal punto di vista estetico, che strutturale!