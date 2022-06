Pergole moderne: 10 progetti adatti a ogni tipo di casa

Godere di un piacevole pomeriggio o di una serata in compagnia è certamente un sogno per molti, specialmente durante i mesi freddi dell'inverno. E non esiste modo migliore di godere degli esterni che sotto una pergola. E allora perché non immaginare, e pianificare, il ritorno della bella stagione? La pergola è fondamentalmente una struttura costituita da colonne che reggono una copertura, che può essere costituita da una varietà di materiali differenti. Fornisce ombra e lascia filtrare la luce naturale, dando vita nel giardino a un'atmosfera unica, naturale e fresca. La copertura può essere di legno, tela, travi, ferro o anche essere semplicemente costituita da piante rampicanti. In combinazione con una scelta di arredi da giardino adeguata, la pergola costituisce una soluzione perfetta per il giardino. Se volete sognare con noi e iniziare a pianificare il ritorno della bella stagione, seguiteci in questa esplorazione attraverso 10 progetti di pergole moderne adatte a qualsiasi tipo di esterni, dalla terrazza al cortile, dal giardino al patio.