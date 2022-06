15 ingressi moderni tutti da copiare

L'ingresso è spesso un aspetto della casa che rischia di essere trascurato, mentre per molti versi rappresenta una parte essenziale della casa. Perché introduce il carattere e l'atmosfera degli interni, ne può anticipare la personalità, lo stile, l'uso di colori e materiali, le loro combinazioni. Come vedremo in questo Libro delle Idee, le possibilità per dare vita a un ingresso interessante dal punto di vista estetico e funzionale sono molteplici: piante, pavimenti in pietra o cemento, pareti in pietra a vista, sentieri di luce, fontane, sono tutti elementi che ritroveremo negli ingressi moderni che abbiamo selezionato per voi, frutto del lavoro combinato di progettisti e architetti del paesaggio. 15 esempi di ingressi moderni a cui ispirarsi: vediamoli insieme.