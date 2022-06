15 Porte Scorrevoli Perfette per Qualsiasi Casa

Le porte scorrevoli sono una delle migliori scelte possibili per le piccole case dove ogni centimetro reso disponibile può davvero fare la differenza. Le porte scorrevoli infatti evitano di dover riservare gli spazi all'apertura e alla chiusura necessari nel caso delle classiche porte a battente. Per gli interior designer queste porte sono uno strumento efficacissimo nella progettazione di spazi aperti e collegati fluidamente proprio grazie alle porte scorrevoli, capaci di integrarsi nella struttura architettonica della casa attraverso una vasta scelta di sistemi e materiali differenti. In questo Libro delle Idee abbiamo raccolto 15 esempi di porte scorrevoli per mostrarvi come possano fare la differenza nel contesto di case piccole. Vediamole insieme.