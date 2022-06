10 sedie moderne per la cucina che vorrai subito a casa tua

Vorremo dare una ventata di novità alla nostra cucina ma siamo affezionati alle nostre vecchie, care sedie in stile tradizionale? Potremmo prendere spunto da questo affascinante esempio proposto da Stefania Di Gioia per vestire a festa le nostre vecchie, amate sedie e trasformarle in nuove, incredibili sedie per la cucina moderne se non nella forma, almeno nello spirito! Come fare? Ci basterà scegliere un tema come filo conduttore, per esempio la musica o il cinema, ma anche le stagioni, o i grandi capolavori dell'arte, e incominciare a dipingere la nostra sedia. Non servirà essere decoratori esperti: anche dei motivi semplici come la tastiera del pianoforte riprodotta in questo esempio possono rappresentare una soluzione di grande effetto. Il consiglio: per ottenere risultati migliori, è preferibile eliminare dalla sedia tutto il rivestimento precedente con carta vetrata, prima di procedere alla decorazione.

