Grandi case per grandi (o piccole) famiglie

Vivere in una casa grande è un po' il sogno di tutti, soprattutto se il nostro nucleo familiare non si limita solamente a noi e al nostro partner, ma si è allargato nel corso del tempo. Figli, magari ne abbiamo più di due e desideriamo vivere in una casa abbastanza grande per permettere a tutti di avere i propri spazi, soprattutto se i bambini hanno superato la fase orale da un pezzo. Avere un'abitazione ampia è un desiderio comune soprattutto per la possibilità di disporre di molti ambienti destinati alle più svariate attività: dalla sala multimediale alla cucina ultratecnologica per concludere con la palestra e il centro benessere. Un modo di vivere il lusso in maniera unica, perché come sappiamo: avere una casa confortevole è il primo passo per stare bene con noi stessi. Oggi ci vogliamo quindi concedere un momento per fantasticare (o magari per prendere spunto), guardando più da vicino i progetti di tre ville italiane dalle forme moderne e dal design futurista.