Il recupero di una casa in Valle d'Aosta

La stagione invernale sta lentamente volgendo al termine, ancora un mese o poco più e anche quest'anno appenderemo sci, snowboard e scarponi al chiodo in attesa di lasciarci cullare dalle onde del mare e di farci accarezzare dalla brezza estiva. Nell'attesa che questo accada però, continuiamo a mantenere la nostra mente ben salda al presente, pensando alle abbondanti nevicate che sono cadute anche negli scorsi giorni sui rilievi, alla montagna, agli après sky e i bombardini delle due di pomeriggio. Oggi, come vi stiamo mostrando da qualche mese a questa parte, vi portiamo sulle nostre splendide Alpi per mostrarvi il progetto di una Casa in Valle d'Aosta curato dallo studio Geroni Modi di Abitare sas. In questo Libro delle Idee vi parliamo del recupero di una abitazione in pietra del 1902, all'interno della quale sono stati inseriti materiali naturali come il legno e la pietra e i cui pavimenti si presentano in larice centenario.