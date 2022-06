I pavimenti in legno

Il legno è un materiale da sempre utilizzato all'interno delle abitazioni. Ci piace perché si tratta di una risorsa rinnovabile, che rispetta la natura (in quanto proveniente dalla natura stessa) e in certi casi perché ha un costo non troppo alto. Nella costruzione di una casa, quasi sempre, si finisce per scegliere pavimenti in legno o che comunque gli assomigliano, questo perché questo materiale riesce sempre a fornire un tocco di familiarità alla casa, conferendogli un'atmosfera calda e accogliente. Argomento di oggi sarà quindi il legno, utilizzato per rivestire i pavimenti di casa.

Prima di tutto dobbiamo fare una distinzione tra legni morbidi come la betulla e il pino e quelli duri come il rovere e l'ebano, che preferiate il primo tipo o il secondo, sappiate comunque che vi trovate di fronte ad un materiale resistente e versatile, capace di adeguarsi a qualunque stile scegliate per arredare la vostra casa. Fatta questa piccola introduzione non ci resta che entrare nel vivo del nostro Libro delle Idee e dare un'occhiata ai cinque pavimenti che abbiamo scelto per voi.