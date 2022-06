Da spazio anonimo ad appartamento unico!

Questa residenza, già di per sé così pregevole, ha anche la fortuna di avere uno spazio all'esterno – che altro si può volere? Nella totale tranquillità del verde privato, dal soggiorno si esce su una gradevole pavimentazione in legno, dove poter pranzare in compagnia degli amici, godendosi l'aria esterna in tutta tranquillità. Il giardino è stato curato in modo impeccabile, scegliendo in modo estremamente accurato le tipologie di piante.