6 Ottimi Motivi Per Arredare Casa in Stile Minimal

Se dobbiamo arredare un open space con cucina a vista sul soggiorno lo stile minimal può essere la soluzione che fa per noi. Perché permette di mimetizzare la zona cottura attraverso blocchi compatti e lineari, integrando così tra loro le diverse aree della casa. In questa elegante proposta, per esempio, gli architetti ELISA RIZZI & ILARIA CHARRIER sono riuscite a dare vita a un living raffinato e al contempo funzionale e accogliente, in cui il total white è scaldato dall'accento grigio utilizzato, in varie gradazioni, per il bancone, il pavimento e le pareti. Il risultato è un ambiente fresco e ideale per un giovane coppia, dove lo spazio della cucina e del soggiorno si fondono, senza precisi confini.