Un Appartamento a Milano che è una Gioia per gli Occhi

Siamo affascinati dai disegni realizzati con stile e sobrietà senza sovraccaricare l’ambiente. Amiamo la possibilità di cambiare le immagini delle fotografie in bianco e nero che contribuiscono a realizzare una tavolozza di colori contrastanti e, in ultima analisi, molto moderna. E, anche se il ventaglio di colori è diviso tra nero, bianco e grigio, ci sono piccoli elementi di colore, come i cuscini, che aggiungono punti focali in una composizione magistrale. Qui tutto è unico e originale; dal tavolo fino alla sedia di vimini e la lampada dalle dimensioni gigantesche. Il pavimento grigio ci ricorda lo stile industriale ed evoca l'uso del cemento; tuttavia, finiture lucide, così come le superfici, ci riportano a un qualcosa di molto più moderno e futuristico. Questa sala ci ha catturato!