Un Appartamento che Unisce Stile Classico e Moderno a Monza

Abbiamo scelto di inserire questa immagine nel libro delle idee perché vogliamo farvi vedere come questo mobile TV sia stato realizzato su misura per questo angolo di appartamento. Questa parete attrezzata presenta un base con cassettoni, la cui finitura è in laccato bianco opaco, con pianale e mensole in uno splendido rovere termico. Questo mobile, inoltre, si inserisce in un incavo, delimitato da due colonne per inquadrare l'area dove si colloca.