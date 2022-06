Un appartamento che punta tutto sui nuovi colori per le pareti

Sempre più persone si rivolgono al lavoro degli home stager per diverse finalità: che si tratti di una casa in affitto, di un appartamento in vendita o semplicemente di valorizzare meglio un progetto completandolo con gli ultimi tocchi, per poi presentarlo, questa figura professionale può essere di grande aiuto. L'home stager, infatti, riesce a dare un nuovo look agli interni, senza fare grossi investimenti, ma giocando per lo più con i colori delle pareti, i complementi di arredo e magari qualche pezzo di arredo. Oggi vedremo insieme un lavoro di Francesca Greco, finalizzato alla vendita dell'immobile.