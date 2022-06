Circonferenze di stile e funzionalità nel tavolo tondo allungabile

Il tavolo rotondo è una vera gioa per gli occhi, ma ricordate che se scegliete il piano in questo materiale dovrete rinunciare alla funzionalità dell'opzione allungabile. Dunque se tenete ad averne uno in casa, prendetelo per un ambiente secondario, dove non perdereste la comodità di stendere e richiudere il tavolo all'occorrenza. Nel caso in cui abbiate più invitati a cena, infatti, il tavolo rotondo di vetro non potrà venire incontro alle vostre esigenze di spazio maggiore.