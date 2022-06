13 Idee di Illuminazione per un Soffitto di Grande Effetto

La cucina è una delle stanze che necessitano di un’ illuminazione davvero ben ponderata, soprattutto per le attività che si svolgone al suo interno. Ci deve essere un ingresso di luce naturale mentre le sorgenti artificiali devono essere puntuali sulle aree di lavoro. Pertanto ancora una volta le luci a Led si presentano come la soluzione migliore per una buona illuminazione nelle zone di lavoro, nell’ interno dei mobili per agevolarne l’ accesso, e come luci ambientali generiche.