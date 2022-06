Le stufe a legna in ghisa per una casa moderna

Come vediamo, la struttura della stufa a legna in ghisa è declinata in questo caso in due colori. Al classico nero si alterna il bianco in cui è verniciata la superficie esterna. La stufa è notevolmente sviluppata in altezza, imponente e agile allo stesso tempo. Le linee sono smussata e descrivono un semicerchio avvolgente, con superfici luminose e riflettenti. Molto ampio il cristallo dello sportello, permette una visione perfetta del focolare e dello spettacolo delle fiamme. Una lunga maniglia cilindrica permette una comoda apertura per il caricamento della legna. Una stufa a legna in ghisa dal design contemporaneo ed elegante, perfetta per una casa dallo stile eclettico.