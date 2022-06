Un appartamento minimal da scoprire in provincia di Venezia

Oggi vi portiamo a conoscere meglio un progetto dello studio ANDREA GAIO DESIGN, in collaborazione con l'architetto Nadia Purin. Si tratta della ristrutturazione di un appartamento a Mirano, in provincia di Venezia, dagli interni moderni, estremamente raffinati, caratterizzati da essenzialità assoluta. I lavori hanno riguardato l'aspetto distributivo, trasformando la zona giorno in un unico open space che adesso gode integralmente della luce che entra dal balcone. In questo modo, oltre ad un considerevole miglioramento dal punto di vista estetico – l'ambiente risulta molto più attuale – si ha anche un notevole aumento della funzionalità, con particolare risalto all'aspetto conviviale, come ben si addice allo stile di vita contemporaneo, caratterizzato da ritmi intensi, che privilegia l'aspetto della compagnia, rispetto alle lunghe cotture e alle ore passate ai fornelli.