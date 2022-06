Come Arredare una Stanza Buia: 7 Idee per una Casa Luminosa

Cosa fare se una stanza, per svariate ragioni, è troppo buia? In questo Libro delle Idee abbiamo visto che ci sono molti accorgimenti chedecoratori d'interni e interior designer possono adottare per rendere gli spazi più luminosi e per contribuire a ottimizzare e migliorare l'illuminazione degli ambienti. Le soluzioni cambiano in base alla configurazione architettonica degli ambienti e alla loro natura, e quindi abbiamo visto soluzioni specifiche per la cucina, altre per il soggiorno, per la camera da letto o per il bagno. I rimedi per una casa poco luminosa e per illuminare una casa buia vanno da un pavimento più chiaro come un parquet in legno dalle tonalità leggere, alle superfici trasparenti o riflettenti per i mobili, sino alle tende per la taverna, o ancora pareti di tonalità chiare come il bianco o il beige. E naturalmente un piano illuminotecnico adeguato che permetta di portare la luce dove serve anche in assenza di fonti di luce naturale abbastanza forti da rendere lo spazio illuminato. Faretti a soffitto, lampade da terra o da tavolo, lampadari, luci LED poste all'interno dei mobili stessi, sono solo alcune delle possibili soluzioni per rendere più luminoso uno spazio buio.