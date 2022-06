42 Foto in Stile Scandinavo con Idee da Copiare per Ogni Stanza

Lo stile scandinavo in casa? Perché no! Prima che fosse una moda così popolare, i Paesi nordici già adoperavano questo stile che univa funzionalità ed estetica. Dobbiamo tornare indietro nel tempo per vedere un cambiamento importante nel modo di arredare: intorno alla prima metà degli anni Cinquanta, infatti, molti imprenditori si resero conto che si poteva produrre un arredamento di buona qualità che potesse essere attraente su larga scala. L’attenzione si concentrò fin dall'inizio su materiali di provenienza locale e sull'estrema praticità del design di questi mobili. Lo stile scandinavo oggi si collega direttamente ad una sensazione di accoglienza e di calore che cerca di far sentire a proprio agio gli abitanti della casa.