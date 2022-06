Un Appartamento Messo Male Diventa Moderno a Verona

Qui vediamo già grandi passi in avanti: le orrende piastrelle grigie hanno lasciato il posto al parquet e la stanza ha tutta un'altra atmosfera, adesso è calda e accogliente. Mancano ancora molti arredi, ma la cucina è quasi completa. L'impianto è all'americana, a penisola, ottimo per garantire la massima funzionalità a livello di preparazione dei pasti e perfetto per favorire la convivialità e la comunicazione. In questo modo anche il momento della preparazione dei pasti diventa un momento condiviso.