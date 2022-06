homify 360°: come arredare in stile moderno una casa in legno

Cosa vi viene in mente di solito quando si parla di case in legno? Molto probabilmente interni rustici, corredati da antichi utensili della tradizione utilizzati come oggetti d'arredo. Idea non male, sia ben inteso, ma cosa succede se lo stile country non è esattamente quello che fa per noi?

Potrà sembrarvi strano, ma arredare una casa in legno con uno stile moderno è molto più semplice di quello che potreste pensare. Per dimostrarvelo, vi portiamo a conoscere da vicino uno splendido progetto in Piemonte, oggetto del nostro homify 360° di oggi.