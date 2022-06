Rimodernare il Soggiorno: 5 Colori per 5 Idee da Copiare

Uno dei colori dell'anno è il verde. Di nuovo, vediamo come in questo progetto la cromia prescelta non sia stata destinata a dominare tutto l'ambiente, ma solo a configurarsi come elemento di contrasto sapientemente dosato: l'abbinamento di colori opposti riserva sempre sorprese inaspettate, anche in soggiorno. Il risultato è splendido, con il grigio perla dei pavimenti e il bianco dei mobili messi ancora più in risalto grazie al fresco colore che riveste la parete di fondo.