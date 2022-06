Nei piccoli appartamenti come nelle case con progetto open space, spesso alzare dei muri divisori per separare i diversi spazi significa privarsi di preziosa luce naturale, oltre che sacrificare preziose metrature. Fermo restando che non è sempre possibile erigere muri divisori al centro di ambienti all'inizio concepiti come unici, c'è da considerare l'esigenza per molti di noi di poter essere sicuri di riservarsi un angolo dove essere liberi di poter lasciare anche tutto in disordine se si vuole, specie quando non si ha tempo e ci fa comunque piacere ricevere famigliari o amici in casa.

Quali sono però i modi più efficaci e intelligenti per conservare sia la nostra privacy che i centimetri a disposizione? Vogliamo mostrarvi dunque come separare gli spazi in casa, senza muri e senza spese proibitive.