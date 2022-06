homify 360°: uno chalet di montagna

Come abbiamo detto in precedenza, il piano inferiore è riservato alla zona giorno, mentre quello superiore ospita la zona notte. Tutte le pareti e i pavimenti dello chalet sono stati pensati in legno, così come anche i soffitti; questo aumenta la sensazione di calore che si percepisce camminando per gli spazi, oltre che essere un ottimo isolante termico soprattutto durante i mesi invernali, quando il fuoco del camino scalda gli ambienti e il cuore.