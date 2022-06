15 idee per una fantastica terrazza rustica (con barbecue!)

La terrazza è un notevole valore aggiunto per la casa. Permette di godersi momenti di libertà in uno spazio aperto nell'intimità del proprio spazio domestico. Lo stile rustico è forse quello che meglio permette di dare vita a uno spazio che richiami la natura, grazie all'utilizzo di materiali com il legno e la pietra. La presenza di barbecue e aree attrezzate per grigliare, rappresentano l'ideale completamento della terrazza, gli elementi che permettono di esaltarne il carattere conviviale e di godere degli esterni in compagnia di familiari e amici. In questo Libro delle Idee abbiamo raccolto 15 fantastici esempi di terrazza con barbecue a cui ispirarsi: non ci resta che vederle insieme. Seguiteci.