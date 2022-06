5 ottimi motivi per cui una casa pulita fa bene alla salute

Tenere pulita e ordinata la casa può inoltre contribuire a scongiurare piccoli incidenti domestici. Le statistiche dimostrano infatti che spesso cadute o scivolamenti in casa sono dovuti a cause piuttosto banali. Come per esempio macchie di acqua o unto sul pavimento, piuttosto che oggetti lasciati in giro. La camera dei bambini, nello specifico, rappresenta un ambiente particolarmente a rischio: ricordiamo quindi di dotarla di capienti ceste o contenitori in cui riporre i giochi a fine giornata e di controllare ogni sera che il pavimento non sia scivoloso.