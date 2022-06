Una casa perfetta per una famiglia felice

Il progetto che vi presentiamo oggi è frutto dell’intervento dell’Atelier EEM, un team composto da bravissimi paesaggisti, architetti e designer, che hanno provveduto a dotare una vecchia abitazione rustica di un particolare ampliamento esterno, il quale, caratterizzato da un telaio in legno a vista, reinventa completamente l’intera proprietà. Grazie ad un enorme facciata in vetro, il calore accumulato durante il giorno viene catturato e stipato all’interno, consentendo così il massimo comfort termico. Per la realizzazione del progetto, la scelta di materiali naturali e non inquinanti, associata a tecniche costruttive relativamente semplici, garantisce la dimensione ecologica dell’ampliamento. L'ingresso della casa si trova ora sotto un porticato in legno, una splendida struttura traforata che accoglie il visitatore, come se si trattasse di un ospite illustre.. che ne dite, andiamo a scoprirla?