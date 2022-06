Una Mansarda Moderna Che Ti Sorprenderà In Ogni Angolo

In sala da pranzo, toni aulici e stile moderno. Non c'è niente di meglio del bianco, per creare contrasto con il legno! Le sedie sono di un'essenzialità estrema, mentre il tavolo si concede un piccolo tocco estroso, che aggiunge personalità a questo spazio. Davvero piacevole la presenza della finestra che mette in comunicazione con la cucina, bellissima la cornice dorata!