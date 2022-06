5 buoni motivi per cui vale la pena ristrutturare la cucina

Ci si stupirà di certo scoprendo quanto spazio in più si può ricavare da un'ottimizzazione di quello esistente, senza perciò aggiungere aree in senso stretto. Sfruttare al meglio la metratura saprà rendere la cucina, per piccola che sia, un ambiente ideale per molteplici scopi. Prevedete ad esempio un'isola attrezzata con cavità per sgabelli e sedute, ma anche scomparti per stoccare oggetti e utensili. Allo stesso modo, potrebbe rivelarsi utile eliminare eventuali divisioni tra la zona cottura e la zona dining. Avrete così ottenuto un open space apparentemente più ampio e arioso.