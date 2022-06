27 Soggiorni Moderni Che Sono Un Vero Piacere Per Gli Occhi

Lo stile moderno ha tante idee, per il nostro soggiorno soprattutto. La filosofia di questa tendenza non stravolge completamente una delle nostre stanze preferite. Le trasformazioni riguardano principalmente i singoli elementi d'arredo che si muniscono di un carattere deciso. La sfida e la competizione tra architetti e designer non si disputa solo a colpi di cucine o bagni – che spesso ci lasciano abbagliati per cotanta maestria nei progetti e nei disegni -.

Una sperimentazione di forme e colori rimane energica anche nel salotto, ruotando attorno agli elementi imprescindibili quali divani, tavolini e librerie. Come una lenta metamorfosi, il sofà prende la forma, o meglio la grandezza di un letto, per un riposo che farà invidia alla nostra camera da sonno; il tavolino centrale si prepara ad ospitare lo spuntino preparato in cucina, perché mangiare davanti la Tv è un piccolo peccato consentito; la parete attrezzata, dal canto suo, si sente triste ad ospitare soltanto apparecchiature multimediali, e con i suoi mille ripiani ci consiglia di leggere più di un libro al mese.

Oggi vi mostreremo 27 foto in grado di darvi tantissime idee!