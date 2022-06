5 Cose che Devi Sapere per Evitare che i Ladri Entrino in Casa Tua

Coltivare buoni rapporti con i vicini non solo garantisce una tazza di zucchero o di sale in caso di emergenza, ma genera anche una forma di protezione collettiva delle abitazioni quando ci si deve assentare. Prima di partire possiamo anche chiedere ai nostri vicini di dare un’ occhiata di tanto in tanto per vedere se tutto è a posto.

E per promuovere la comunità di vicinato non c’è niente di meglio che installare un bel barbecue da terrazza o da giardino. Per ispirarti puoi dare un’ occhiata a questo libro delle idee: 10 tipi di barbecue ideali per il fine settimana!