Se stai cercando arrederà la tua casa in stile moderno, questo appartamento potrebbe fare al caso tuo. Vi presentiamo degli interni insoliti, con linea curve che garantiscono personalità, mentre all'esterno c'è un piccolo giardino in stile tropicale con tanto di piscina. La distribuzione prevede invece un open space con una piccola cucine deliziosa.

Il progetto in questione non riguarda un appartamento molto grande e potrebbe essere preso come esempio per appartamenti sotto i 100 mq.