10 idee per sfruttare al meglio il vostro sottoscala

Quante volte ignoriamo lo spazio che offre ogni sottoscala? Non conosciamo bene il perché ma, persino nelle dimore più piccole, resta inutilizzato. Quando, invece, sovente ci serve spazio per mettere un po’ in ordine casa. Ebbene, le possibilità di sfruttare lo spazio sotto le vostre scale sono molto più numerose di quanto possiate pensare.

Cosa ne direste, per esempio, di montarvi un bagno o uno studiolo? Per convincervi delle diverse possibilità a disposizione, homify riunisce in questo libro delle idee 10 praticissime idee di progettazione.